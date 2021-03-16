تشكيل الأهلي المتوقع - ثنائية هجومية وديانج وحمدي في الوسط أمام فيتا كلوب

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 10:44

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

يفكر بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي الدفع بثنائية هجومية أمام فيتا كلوب الكونغولي في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بخطة 4-4-2، إذ يجاور محمد شريف، مروان محسن أو والتر بواليا في خط الهجوم.

ويلعب محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

أخبار متعلقة
مدرب صنداونز: مواجهة موسيماني مع الأهلي لن تكون عاطفية.. لا نملك فرصة لتجنب ملاقاة أي فريق كرة سلة - الأهلي يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الاتحاد في ختام الدور الأول تحدي الأهلي في إفريقيا – ربيع ياسين لـ في الجول: على موسيماني التعلم مما حدث ضده شخصيا مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب.. ما حدث في القاهرة لا نريد تكراره بالكونغو

فيما يشارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول ومحمود وحيد.

وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن (والتر بواليا)

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

تشكيل الأهلي المتوقع الأهلي في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد أمام أتالانتا.. مباراة يريدها زيدان "أكثر هدوءا".. وهل ثلاثي دفاعي هو الحل؟ 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مجموعة الأهلي - المريخ يعلن إصابة 8 لاعبين بـ كورونا.. ويتقدم بشكوى لـ الكاف 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوتا يشيد بـ صلاح وماني 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - مروان وشريف يقودان الهجوم أمام فيتا والشحات وطاهر على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب: حصدنا 3 نقاط قبيحة أمام ولفرهامبتون لكني سعيد جدا بها ساعة | الدوري الإنجليزي
تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد اليد المصري ساعة | رياضات أخرى
ريال مدريد لـ في الجول: رودريجو لم يتعرض لأي إصابة.. نحقق فيما حدث ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الزمالك المتوقع - حيرة حول قيادة أحداد للهجوم وعبد الله جمعة ظهير أيسر 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك