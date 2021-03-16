تشكيل الأهلي المتوقع - ثنائية هجومية وديانج وحمدي في الوسط أمام فيتا كلوب

يفكر بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي الدفع بثنائية هجومية أمام فيتا كلوب الكونغولي في رابع جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بخطة 4-4-2، إذ يجاور محمد شريف، مروان محسن أو والتر بواليا في خط الهجوم.

ويلعب محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

فيما يشارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب علي معلول ومحمود وحيد.

وإليكم تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف – مروان محسن (والتر بواليا)

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.