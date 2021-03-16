مواعيد مباريات الثلاثاء 16 مارس 2021.. الأهلي يواجه فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي

الثلاثاء، 16 مارس 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي مضيفه فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 4".

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وضمن منافسات نفس الجولة والمجموعة، يواجه سيمبا ضيفه المريخ السوداني في نفس الموعد، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي ضمن رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس 4".

وفي نفس الموعد والدور والمجموعة، يستضيف مولودية الجزائر نظيره تونجيث السنغالي، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 3".

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء، ويذاع اللقاءعلى قناة "أون تايم سبورتس 2".

وفي السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلي في نفس الجولة، ويذاع اللقاء على قناة "أون تايمسبورتس".

وتقام مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وضيفه أتالانتا في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس بريميوم 1".

وضمن منافسات نفس الدور، يستضيف مانشستر سيتي نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إنسبورتس بريميوم 2".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات الثلاثاء من هنا.

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