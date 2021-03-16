كومان: من الجنون احتساب ركلة جزاء ويسكا.. وميسي الأهم في تاريخ برشلونة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، دهشته من ركلة الجزاء التي تحصّل عليها ويسكا خلال مباراة الفريقين.

برشلونة تجاوز ويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في كامب نو بالجولة 27 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان بعد اللقاء: "لطالما قلت إن الفوز بالدوري الإسباني ممكن. خسرنا العديد من النقاط لكن رد فعلنا كان مميزا. الآن لا يمكننا التفريط في المزيد".

وتحوّل لانتقاد التحكيم: "لو تدخلت تقنية الفيديو لما تم احتساب ركلة الجزاء لـ ويسكا. ليست ركلة جزاء. لا أفهم كيف يمكن احتساب ركلة جزاء وتعقيد المباراة هكذا. أقولها مجددا: لا أفهم تقنية الفيديو".

وواصل: "من الجنون احتساب ركلة الجزاء تلك، لا أفهم كيف صفّرها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو. من الجلي أن تير شتيجن لم يلمس المهاجم".

وتحصّل ويسكا على ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، ترجمها رافا مير لهدف الفريق الضيف الوحيد.

ثم خصص إشادة لـ ليو ميسي الذي عادل رقم تشابي هيرنانديز كأكثر لاعب تمثيلا لـ برشلونة: "لا أستطيع قول المزيد عن ميسي، لقد عادل تشابي. إنه الرجل الأهم في تاريخ برشلونة، وأشكر الرب أنه لا يزال معنا حتى الآن".

وأوضح سبب تطور فريقه: "لقد تحسّن برشلونة، انخفض عدد أخطائنا وهذا رفع من ثقتنا. كما أن اللعب بـ 3 مدافعين حسّن من تمركزنا في الملعب وجعلنا أقوى في الخلف".

وأتم: "المباريات المتبقية ستكون صعبة، ليس هناك مباراة سهلة، هناك فرق كثيرة يمكن أن تعقّد علينا الوضع".







































ليونيل ميسي بدأ واختتم الأهداف، كما سجل أنطوان جريزمان وأوسكار مينجيزا لـ برشلونة. فيما سجّل رافا مير هدف ويسكا الوحيد.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 59 نقطة ويستعيد المركز الثاني، ويقلّص الفارق مع أتليتكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط فقط.

فيما تجمّد رصيد ويسكا عند 20 نقطة وظل ملازما للمركز 20 –الأخير-.

برشلونة لم يكن على بُعد 4 نقاط فقط من الصدارة منذ الجولة السادسة، بل وصل الفارق في بعض أوقات المسابقة إلى 12 نقطة.

الفريق الكتالوني أنعش آماله بقوة في صراع اللقب مستفيدا من تجنب الهزيمة في الدوري للمباراة رقم 17 على التوالي، إذ لم يخسر منذ الجولة 12 أمام قادش يوم 5 ديسمبر.

ميسي

كانت مسألة وقت فحسب، لكنها صارت رسمية الآن: ليونيل ميسي أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ برشلونة.

الأسطورة الأرجنتينية عادل زميله السابق تشابي هيرنانديز برصيد 767 مباراة مع برشلونة.

وسيكون ميسي على موعد مع الانفراد بالرقم في مواجهة ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل.