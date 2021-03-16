المريخ يشكو سيمبا بسبب "المعاملة السيئة".. وحضور 200 مشجع للمباراة

أعلن نادي المريخ السوداني عن تقدمه بشكوى لـ جان كلود نيونجابو مراقب مباراته أمام سيمبا التنزاني، بسبب "المعاملة السيئة".

وأوضح المريخ في بيان أن بعثة النادي السوداني في تنزانيا قد عرضت على المراقب المعاملة السيئة التي تلقتها.

كما كشف المريخ عن سماح الاتحاد الإفريقي "كاف" بحضور 200 مشجع للمباراة مع تطبيق جميع الاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا.

كما كشف المريخ عن تلقيه تأكيد من كاف بشأن صحة مشاركة الثلاثي: رمضان عجب، ومحمد الرشيد، وبخيت إسماعيل، إفريقيًا.

يأتي ذلك بعد أن صرحت باربارا جونزاليس المدير التنفيذي لـ سيمبا في وقت سابق أن كاف أخطر ناديها بأن ذلك الإيقاف يسري محليًا على الثلاثي فقط، وليس قاريًا.

ويلتقي سيمبا بنظيره المريخ اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر سيمبا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المريخ بالمركز الرابع –الأخير- بنقطة واحدة. بينما يمتلك الأهلي وفيتا كلوب 4 نقاط في انتظار مواجهتها اليوم الثلاثاء أيضا.