مدرب صنداونز: مواجهة موسيماني مع الأهلي لن تكون عاطفية.. لا نملك فرصة لتجنب ملاقاة أي فريق

قال مانكوبا مانكيتي المدير الفني بالاشتراك لفريق ماميلودي صنداونز إن احتمالية مواجهة مدرب الفريق السابق والأهلي الحالي بيتسو موسيماني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لن تكون عاطفية.

وتحدث مانكيتي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مازيمبي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا غدا الثلاثاء قائلا: "مواجهة موسيماني أو أي مدرب آخر بالنسبة لي لن تكون شيئا عاطفيا أبدا".

وواصل "أنا دائما أنظر للمباريات وللخصوم فقط دون أي شيء آخر، وأعمل هنا في صندوانز مع وحوش يقومون بالكثير من العمل الجاد خلف الكواليس حول كل التفاصيل التي تخص المنافس الذي سنلعب ضده للتأكد من أن كل شئ تم تحليله بشكل دقيق".

وعين ماميلودي صنداونز مانكوبا مانكيتي بجانب كلا من رولاني موكينا وستيف كومفيلا في الإدارة الفنية للفريق بالإشتراك بينهما وذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق لتدريب الأهلي في شهر سبتمبر الماضي.ِ

وتابع "الشيء الأهم بالنسبة لي هو الوصول لربع النهائي ولأكون صريحا، لا يوجد فريق يمتلك فرصة تجنب الآخر لأنه بمجرد وصولك لتلك المرحلة فإنك على الأرجح ستواجه فرق سبق وأن توجت بلقب البطولة من قبل".

وواصل مدرب الفريق الجنوب إفريقي "إذا تجنبت الأهلي فقد ينتهي بك الأمر بمواجهة الترجي التونسي أو الوداد المغربي أو قد تواجه فرق أخرى بنفس مقدار القوة".

وأكمل "هناك أيضا الزمالك المصري موجود أيضا في هذه المكانة القوية رغم أنه لم يقدم أداء جيد حتى الأن في هذه النسخة إلا انه فريق خطير لذلك فإنك من المحتمل أن تواجه أحد الفرق الستة الكبار في القارة".

وواصل مانكيتي تصريحاته قائلا: "الهلال السوداني ومازيمبي فرق ليست صغيرة ولحسن الحظ أنهم في مجموعتنا هناك أيضا وفاق سطيف الجزائري وهو ليس فريق صغير ولحسن الحظ أنهم لم يشاركوا في هذه البطولة في الموسم الحالي".

وشدد " بمجرد وصولك لدور الثمانية فإن الأمر ليس سهلا سواء في دوري أبطال إفريقيا أو دوري أبطال أوروبا لأن هناك فرق ربما فازت باللقب من قبل مرة أو مرتين أو حتى عدة مرات لذلك لا يمكن تجنب ذلك أبدا".

وقد ينجح صنداونز في حسم بطاقة تأهله لدور الثمانية إذ أن الفوز او التعادل سيضمن للفريق التأهل لدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة حتى الآن.