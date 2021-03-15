تشكيل ليفربول - صلاح وجوتا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول بجانب البرتغالي ديوجو جوتا في مواجهة ولفرهامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول في هذه المباراة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: أليكس أرنولد – كاباك أوزان – فيليبس – روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – فينالدوم – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل ولفرهامبتون صاحب الأرض كالآتي:

المرمى: روي باتريشيو.

الدفاع: ويلي بولي – كوادي – رومان سايس.

الوسط: نيلسون سيميدو – روبن نيفيز – جواو موتينيو – أوتو.

الهجوم: أداما تراوري – ويليان جونيور – نيتو.

ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة.