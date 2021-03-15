تشكيل ليفربول - صلاح وجوتا يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون
الإثنين، 15 مارس 2021 - 21:03
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول بجانب البرتغالي ديوجو جوتا في مواجهة ولفرهامبتون.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
ويغيب عن ليفربول في هذه المباراة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون.
الدفاع: أليكس أرنولد – كاباك أوزان – فيليبس – روبيرتسون.
الوسط: فابينيو – فينالدوم – تياجو ألكانتارا.
الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.
على الجانب الآخر جاء تشكيل ولفرهامبتون صاحب الأرض كالآتي:
المرمى: روي باتريشيو.
الدفاع: ويلي بولي – كوادي – رومان سايس.
الوسط: نيلسون سيميدو – روبن نيفيز – جواو موتينيو – أوتو.
الهجوم: أداما تراوري – ويليان جونيور – نيتو.
ويحتل ليفربول المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 35 نقطة.