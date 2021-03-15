تحدي الزمالك في إفريقيا – عصام مرعي لـ في الجول: هكذا ستختلف طريقة كارتيرون عن باتشيكو ضد الترجي

هل يتمكن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خلال تلك الفترة القصيرة قبل مواجهة الترجي، من وضع بصمة أو جمع الفريق حول هدف الفوز على الترجي والعودة لمسار التأهل للدور التالي من دوري الأبطال؟

FilGoal.com حاور نجوم الزمالك السابقين حول فرص الزمالك أمام الترجي خاصة بعد رحيل جايمي باتشيكو عودة كارتيرون وإمكانية حصد بطاقة التأهل من المجموعة.

وتحدث عصام مرعي لاعب الزمالك السابق لـFilGoal.com قائلا: "نملك فريقا على أعلى مستوى ويستطيع التأقلم مع أي مدرب".

وواصل "الكرة الآن في ملعب اللاعبين لرد الاعتبار ضد الترجي والفوز في القاهرة وتعويض الهزيمة في تونس، وأثق أنهم على قدر المسؤولية".

وتابع "أرى أن نسبة فوز الزمالك هي 70% وكل اللاعبين سيكون لديهم الإصرار والروح على الفوز خاصة بعد الفوز الأخير الذي تحقق في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا".

وعن الفارق بين جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق وبارتريس كارتيرون نظيره الحالي أوضح "الفارق الوحيد أن يقوم كارتيرون بالضغط المتقدم طوال اللقاء على الترجي واللعب بطريقة 4-2-3-1 مع اللعب بمهاجم صريح".

وأتم عصام مرعي حديثه "سبب إهدار الزمالك للفرص هو أحيانا الثقة الزائدة وأن البدائل المتاحة بعد رحيل مصطفى محمد ليست بالخبرة الكافية لكنني أثق في قدرة الفريق على عبور تلك المباراة الصعبة".

ويحل الترجي غدا الثلاثاء ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويتصدر الترجي المجموعة بسبع نقاط يليه مولودية الجزائر بخمس نقاط ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث بنقطة واحدة.