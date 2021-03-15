تحدي الأهلي في إفريقيا – ربيع ياسين لـ في الجول: على موسيماني التعلم مما حدث ضده شخصيا

يواجه الأهلي مهمة صعبة حينما يحل ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي. فكيف يجب أن يفكر ويلعب للخروج من موقفه الحالي وضمان التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا؟

FilGoal.com حاور نجوم الأهلي السابقين حول فرص الفريق وطريقة تخطي فيتا كلوب وإمكانية بلوغ الدور التالي.

وتحدث ربيع ياسين المدير الفني لبتروجيت ولاعب الأهلي السابق لـFilGoal.com قائلا: "حظوظ الأهلي كبيرة في الفوز والتأهل، الأهلي المرشح دائما للتتويج وليس للتأهل للأدوار النهائية".

وأكمل "الفريق متكامل ويضم عناصر مميزة في كل المراكز".

وعن خطة اللعب الأفضل قال ربيع ياسين: "الأهلي يلعب بطريقة 4-2-3-1 وربما يمكن اللعب بطريقة 4-3-3".

قبل أن يستدرك "لكن هناك أمر هام للغاية الأهلي يجب أن يكون الفعل وليس رد الفعل".

وأوضح "بيتسو موسيماني عاش الأمرين بشكل شخصي ضد الأهلي حينما كان مدربا لصنداونز، عندما انتصر علينا كان الأهلي مع مدربه مارتين لاسارتي مجرد رد فعل".

وأكمل "لكن حينما سيطر الأهلي على اللقاء وكان هو الفعل مع ريني فايلر خسر صنداونز".

وتابع ربيع ياسين "على موسيماني أن يكرر ذلك، أن يكون هو الفعل وليس رد الفعل".

أما عن الأجواء الحارة في الكونغو قال: "لا بد أن يتحلى كل لاعب بالذكاء في استخدام مجهوده البدني وأيضا طبيب الفريق عليه دور كبير في إعداد اللاعبين بأفضل شكل وكذلك خبراء التغذية".

وبسؤاله عن كثرة إهدار الفرص من لاعبي الأهلي أتم ربيع ياسين حديثه قائلا: "التدريب المستمر هو العلاج لكل ذلك، والأهم التركيز الشديد من كل لاعب لأن القرار يأتي في جزء من الثانية وهو ما يميز أي لاعب عن آخر بعيدا عن سوء التوفيق أحيانا".

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.