مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب.. ما حدث في القاهرة لا نريد تكراره بالكونغو

الإثنين، 15 مارس 2021 - 19:42

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

قال سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي إن ناديه لا يبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب حينما يلتقيه غدا الثلاثاء.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي قائلا: "تعاهدنا على تحقيق الفوز للدفاع عن لقبنا الذي حققناه قبل عدة أشهر".

أخبار متعلقة
مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني الأهلي يحتج لدى كاف على حضور جمهور فيتا كلوب لمباراة الفريقين تحدي الأهلي في إفريقيا - عبد الفضيل لـ في الجول: مهمة صعبة أمام فيتا وعنق زجاجة فاصل

وواصل "قادرون على تجاوز عقبة فيتا كلوب بما نملك من خبرات تؤهلنا لتجاوز تلك العقبة الصعبة، نعم سنلعب في توقيت صعب من حيث الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير جيد لكننا أتينا للكونغو للفوز".

وشدد قمصان "لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب".

وأتم "سيناريو لقاء القاهرة بيننا لا يمكن أن يتكرر غدا ولا نريد حدوث ذلك ونريد استغلال كافة الفرص للفوز".

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.

الأهلي فيتا كلوب في إفريقيا سامي قمصان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب.. ما حدث في القاهرة لا نريد تكراره بالكونغو 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - إيقاف 5 لاعبين.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات مواجهة الشرقية للدخان والفيوم 16 دقيقة | مصر
لجنة شؤون اللاعبين تقر بأحقية أيمن حافظ في الحصول على مستحقاته المتأخرة من الزمالك 27 دقيقة | مصر
مؤتمر جوارديولا: لا يوجد خلافات مع ستيرلينج.. ولا أتفق مع تصريحات زينتشينكو 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك ينفي في بيان رسمي وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي 38 دقيقة | الدوري المصري
إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يتخطى الاتحاد.. والأهلي يلاحقه بالفوز على طلائع الجيش ساعة | رياضات أخرى
مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك