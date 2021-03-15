مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب.. ما حدث في القاهرة لا نريد تكراره بالكونغو

قال سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي إن ناديه لا يبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب حينما يلتقيه غدا الثلاثاء.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتحدث قمصان عبر موقع الأهلي الرسمي قائلا: "تعاهدنا على تحقيق الفوز للدفاع عن لقبنا الذي حققناه قبل عدة أشهر".

وواصل "قادرون على تجاوز عقبة فيتا كلوب بما نملك من خبرات تؤهلنا لتجاوز تلك العقبة الصعبة، نعم سنلعب في توقيت صعب من حيث الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير جيد لكننا أتينا للكونغو للفوز".

وشدد قمصان "لا نبحث عن أعذار أمام فيتا كلوب".

وأتم "سيناريو لقاء القاهرة بيننا لا يمكن أن يتكرر غدا ولا نريد حدوث ذلك ونريد استغلال كافة الفرص للفوز".

وكان الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة إيجابيا بهدفين لكل منهما.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.