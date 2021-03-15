مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو

الإثنين، 15 مارس 2021 - 18:33

كتب : FilGoal

مران بيراميدز في تنزانيا

خاض بيراميدز مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم الإثنين استعدادا للقاء نامونجو في ثاني جولات الكونفدرالية.

ويواجه بيراميدز منافسه نامونجو في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء لحساب المجموعة الرابعة.

وفضل الجهاز الفني لبيراميدز خوض اللاعبين لتدريبات خفيفة تجنبا لإصابتهم بالإرهاق بالإضافة لرغبته في تعرفهم على أرضية الملعب بعد استبدال الملعب الفرعي بالرئيسي الذي سيستضيف لقاء في دوري الأبطال بين سيمبا والمريخ غدا الثلاثاء.

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ويتصدر بيراميدز المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي.

فيما يأتي نامونجو ثالثا بدون أي نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه نكانا.

بيراميدز في الكونفدرالية
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