مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني

اختتم الأهلي استعداداته لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي غدا الثلاثاء وخاض مرانه الرئيسي في ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب لملاقاته في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وشارك طاهر محمد طاهر وعمرو السولية في المران بشكل طبيعي بعد التأكد من تعافيهما من الإصابات التي كانا يعانيان منها.

وكان طاهر يعاني من التواء بسيط في الكاحل فيما اشتكى السولية من إجهاد عام.

وشارك محمد هاني في المران بقوة وأكد جاهزيته للقاء بعدما أصيب أمس الأحد أسفل الحاجب أثناء المران.

وألقى بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة على اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب غدا.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والسروال الأبيض والجوارب البيضاء.

فيما يرتدي فيتا كلوب زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والسروال الأسود.

ويحتل سيمبا صدارة المجموعة بسبع نقاط يليه فيتا كلوب بأربع نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يأتي المريخ رابعا بنقطة واحدة فقط.