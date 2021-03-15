مؤتمر الخنيسي: ما فعله معين الشعباني قبل لقاء الزمالك كان جيدا

قال طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي إن لقاء فريقه المقبل ضد الزمالك سيكون قويا مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستكون صعبة للغاية.

ويحل الترجي غدا الثلاثاء ضيفا على الزمالك لملاقاته في استاد القاهرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال الخنيسي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين: "مباراة قوية بين أقوى فريقين في إفريقيا وستكون مباراة صعبة".

وواصل اللاعب التونسي حديثه "نركز في المباراة بقوة والمدرب معين الشعباني أراح عددا كبيرا من اللاعبين في مباريات الدوري للتحضير لتلك اللقاء وذلك كان جيدا".

ويتصدر الترجي المجموعة بسبع نقاط يليه مولودية الجزائر بخمس نقاط ثم الزمالك بنقطتين وأخيرا تونجيث بنقطة واحدة.