مؤتمر مدرب الترجي: لدينا فرصة لإقصاء الزمالك من البطولة.. مثل تلك المباريات لها حسابات خاصة

قال مجدي تراوي المدرب العام لنادي الترجي التونسي إن فريقه لديه فرصة لإقصاء الزمالك من البطولة خاصة وأنه مرشح للفوز باللقب، كما أشار إلى أن مثل تلك المباريات لها حسابات خاصة.

وصرح تراوي قائلا: "مواجهة قوية ضد الزمالك ونعرف أنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن، نحن جاهزون وخضنا مباراتين في الدوري ومستعدون لتلك المباراة".

وواصل "كارتيرون مدرب كبير ويعرف لاعبي الزمالك جيدا، نحن نعرف إمكانياتنا والأهم أن نكون في يومنا خلال هذا اللقاء".

وأكمل "مثل هذه المباريات تكون لها حسابات خاصة وتمتاز هذه المواجهات بقوتها".

وتابع "بالتأكيد لدينا فرصة لإقصاء الزمالك من البطولة في حالة الفوز وإقصاء فريق كبير بحجم الزمالك مرشح للفوز باللقب".

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الزمالك يوم الخميس خلفا لجايمي باتشيكو الذي أقيل من منصبه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.