مؤتمر أحمد عيد: لم نتأثر برحيل باتشيكو.. سنكون في الموعد ضد الترجي

قال أحمد عيد لاعب الزمالك إن فريقه لم يتأثر برحيل جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن باتريس كارتيرون ليس بغريب عن اللاعبين، كما أشار إلى أن اللاعبين جاهزين وفي الموعد لمواجهة الترجي.

وصرح عيد خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة قوية ضد فريق قوي، لكننا الزمالك، نلعب دائما على النهائيات".

وواصل "سنكون جاهزين وفي الموعد، نسينا مباراة الترجي السابقة تماما".

وأكمل "لم نتأثر برحيل باتشيكو، وكارتيرون ليس بغريب عن اللاعبين".

وأتم "كان متواجدا منذ فترة ولاعبو الزمالك قادرون على الفوز والخروج من هذه الضغوط".

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الزمالك يوم الخميس خلفا لجايمي باتشيكو الذي أقيل من منصبه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.