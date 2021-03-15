مؤتمر كارتيرون: كان يمكنني العودة عقب مواجهة الترجي.. ولم أجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية

الإثنين، 15 مارس 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

كارتيرون

قال باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إنه كان يمتلك خيار العودة لتدريب فريقه عقب مباراة الترجي المقبلة، لكنه آثر أن يخوض المغامرة حتى النهاية، مشيرا إلى أنه لم يجد لاعبيه في أفضل حالة بدنية وعمل معهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وصرح كارتيرون: "سعيد بالعودة من جديد للزمالك، عدت في وقت صعب، ووضع صعب للغاية بالحصول على نقطتين من أصل 3 مباريات، كان من الممكن أن أعود بعد مباراة الترجي، لكنني قررت العودة وخوض المغامرة حتى النهاية".

وواصل "عدت ولم أجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية، عملت معهم بشكل بدني وفني وفردي وجماعي لتحقيق نتيجة إيجابية".

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وأكمل "خلال 3 أيام كان الحديث حول الاستمتاع باللعب وعودة الثقة والروح القتالية".

وتابع "لا توجد حسابات أمام الترجي سوى الفوز، لدي ثقة في كل اللاعبين وكلهم رجال وقادرين على الفوز".

وكان كارتيرون قد تولى تدريب الزمالك يوم الخميس خلفا لجايمي باتشيكو الذي أقيل من منصبه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الثلاثاء في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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