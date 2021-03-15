جوارديولا: أملك 20 لاعبا رائعا هم السبب فيما وصل إليه سيتي الآن

يعلم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا يوجد أي لاعب في العالم يشعر بالسعادة حين يتم استبعاده من المشاركة في المباريات.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا أتوقع أن يكون اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للتشكيل سعداء، هذا طبيعي".

وأضاف "لقد حدث ذلك منذ إنشاء كرة القدم. لكن كل اللاعبين يحترمون قراراتي. لم أجد مطلقا في مسيرتي لاعبا واحدا كان سعيدا عندما لا يلعب، لكنهم يتفاعلون ويتصرفون بشكل جيد حقا".

وتابع "في بعض الأحيان خلال الموسم، على سبيل المثال عندما سافرنا إلى ستامفورد بريدج، كان لدينا 14 لاعبا من الفريق الأول ومن ثم كان من السهل الاختيار والجميع سعداء".

وأكمل "عندما يكون لديك 20 لاعبا رائعا حققوا نجاحا مذهلا، فسيكون ذلك غير عادل عليهم دائما".

وأردف "لدي الآن 20 لاعبا أثق بهم وأحبهم، وهم السبب الرئيسي وراء احتلالنا صدارة الدوري الإنجليزي واستكمال مسيرتنا في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي".

ويستعد سيتي لملاقاة بروسيا مونشنجلادباخ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب بنتيجة 2-0.