الأهلي يحتج لدى كاف على حضور جمهور فيتا كلوب لمباراة الفريقين

أعلن الأهلي أنه تقدم باحتجاج رسمي اليوم الإثنين، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدا الثلاثاء مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري، "بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص"، حسبما ورد بالموقع الرسمي للأهلي.

وقال الأهلي "وجاء احتجاج الأهلي متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولي كاف مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة".

وأردف "زاد على ذلك أنه سبق وأن خاض الأهلي مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ وفيتا كلوب".

وأوضح " وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء. ردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه كاف أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب"

وأتم "وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة".

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.