الأهلي يحتج لدى كاف على حضور جمهور فيتا كلوب لمباراة الفريقين

الإثنين، 15 مارس 2021 - 16:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

أعلن الأهلي أنه تقدم باحتجاج رسمي اليوم الإثنين، لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدا الثلاثاء مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري، "بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص"، حسبما ورد بالموقع الرسمي للأهلي.

وقال الأهلي "وجاء احتجاج الأهلي متزامنًا مع إعلان العديد من مسئولي كاف مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة".

وأردف "زاد على ذلك أنه سبق وأن خاض الأهلي مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ وفيتا كلوب".

أخبار متعلقة
تحدي الأهلي في إفريقيا - عبد الفضيل لـ في الجول: مهمة صعبة أمام فيتا وعنق زجاجة فاصل سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب مؤتمر الشناوي: ما حدث ضد فيتا لا يتكرر كثيرا.. اتفقنا على التحلي بشخصية الأهلي

وأوضح " وجاء في احتجاج الأهلي أيضًا، أن نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء. ردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم فيه كاف أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي التي أقيمت بالقاهرة، ومن بينها مباراة فيتا كلوب"

وأتم "وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة".

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الأهلي فيتا كلوب في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: لا يوجد خلافات مع ستيرلينج.. ولا أتفق مع تصريحات زينتشينكو 3 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك ينفي في بيان رسمي وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي 4 دقيقة | الدوري المصري
إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي 15 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يتخطى الاتحاد.. والأهلي يلاحقه بالفوز على طلائع الجيش 34 دقيقة | رياضات أخرى
مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو 42 دقيقة | الكونفدرالية
مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الخنيسي: ما فعله معين الشعباني قبل لقاء الزمالك كان جيدا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
البدري: نتابع كل لاعبي الدوري خلال هذه المرحلة الهامة لمنتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك