تحدي الزمالك في إفريقيا - طارق السيد لـ في الجول: هذا هو الفارق بين باتشيكو وكارتيرون

هل يتمكن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك خلال تلك الفترة القصيرة قبل مواجهة الترجي، من وضع بصمة أو جمع الفريق حول هدف الفوز على الترجي والعودة لمسار التأهل للدور التالي من دوري الأبطال؟

هل يتمكن الزمالك من الفوز على الترجي في القاهرة ومن ثم استعادة حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من دوري الأبطال؟

FilGoal.com حاور نجوم الزمالك السابقين حول فرص الزمالك أمام الترجي خاصة بعد رحيل جايمي باتشيكو عودة كارتيرون وإمكانية حصد بطاقة التأهل من المجموعة.

طارق السيد نجم الزمالك السابق يجيب لـFilGoal.com عن تلك الأسئة.

في البداية، تغيير المدرب قبل المباراة بأيام هل يؤثر على موقف المواجهة بالنسبة للزمالك؟

"على الرغم من تحفظي على الميعاد الذي رحل خلاله كارتيرون في المرة الأولى، لكن كل المساندة له حاليا، يهمنا أن يعبر بالفريق للمرحلة التالية، لديه إمكانيات وهو ليس ببعيد عن الفريق ولكن هناك معطيات تغيرت مثل رحيل مصطفى محمد تحتاج للحلول والحماس من اللاعبين".

"اللاعبون كانوا يحبون فترة كارتيرون الأولى من الممكن أن ينتفضوا حماسا في الفترة المقبلة".

"الزمالك فريق كبير وكل اللاعبين على أعلى مستوى ويمكنه أن يفوز ضد أي فريق، لابد أن يكون هناك تركيز وقوة، وهناك فرصة كبيرة للعودة إلى المسار الصحيح رغم وجود صعوبة في المباراة".

ما الفارق بين باتشيكو وكارتيرون؟

"باتشيكو كان يسير بشكل جيد في الدوري ويتصدر الترتيب، كارتيرون يقدم أداء جيدا جدا في المباريات الكبيرة، مواجهة الترجي كبيرة، والمباريات الكبيرة حاسمة، أتمنى منه نفس التركيز في الدوري وكافة المسابقات".

كيف يجب أن يلعب الزمالك أمام الترجي؟

"طريقة اللعب المعروفة هي 4-2-3-1، اللاعبون يعرفونها منذ سنوات، لكن طريقة اللعب لها أشكال في الدفاع والهجوم، وبكل تأكيد هناك عمل كبير من المدرب خلال تلك الفترة على هذا الأمر وهو التوافق بين الخطين".

"الترجي لديه خطورة في الهجوم وضعف في الدفاع وحراسة المرمى".

"لكي تفوز ضد أي فريق لابد من استغلال كل الفرص، التركيز العالي جدا في إنهاء الهجمات وهذا تحسن بشكل كبير أمام سيراميكا كليوباترا".

"أتمنى الاستمرار والتركيز من الجميع وخصوصا الخط الأمامي، يوسف أوباما وأحمد زيزو ومروان حمدي، بجانب سيف الجزيري في الدوري أيضا".

الزمالك يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين بعد 3 مواجهات تعادل مرتين وخسر مرة، ويتصدر الترجي المجوعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط.