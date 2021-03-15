الزمالك يتلقى إخطارا من كاف بعدم حضور الجماهير ضد الترجي

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برفض حضور الجماهير لمباراة غدا الثلاثاء أمام الترجي التونسي.

وجاء ذلك على الرغم من وجود موافقة سابقة من كاف لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذي للكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.

وحاول مسؤولو الزمالك إثناء كاف عن قراره دون جدوى، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

ويواجه الزمالك الترجي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مساء غد الثلاثاء.

وكان الترجي قد فاز على الأبيض في الجولة الثالثة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.