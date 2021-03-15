تحدي الأهلي في إفريقيا - عبد الفضيل لـ في الجول: مهمة صعبة أمام فيتا وعنق زجاجة فاصل

يواجه الأهلي مهمة صعبة حينما يحل ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي. فكيف يجب أن يفكر ويلعب للخروج من موقفه الحالي وضمان التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال إفريقيا؟

FilGoal.com حاور نجوم الأهلي السابقين حول فرص الفريق وطريقة تخطي فيتا كلوب وإمكانية بلوغ الدور التالي.

شريف عبد الفضيل تحدث حول المباراة قائلا: "لنكن منطقيين، المباراة صعبة للغاية، وعنق زجاجة فاصل في تحديد سيناريوهات المجموعة، لكن الواقع يؤكد أن الأهلي قادر على تجاوزها".

وواصل "سبق لنا تخطي عقبات أكثر بكثير، في بطولة 2013 خسرنا أمام أورلاندو بايرتس بثلاثية في الجونة وواجهة متاعب عديدة لكننا تغلبنا عليها".

ماذا عن طريقة اللعب؟

"طريقة اللعب يجب أن تكون 4-2-3-1 مع ضرورة استغلال المساحات بشكل مثالي، ويجب على كل لاعب أن يتحلى بالذكاء في تحركاته وأن يكون التركيز على تحريك الكرة، أكثر من حركة اللاعبين لتوفير المجهود البدني".

"الأجواء الحارة صعبة واللعب على ملعب ترتان سيزيد من متاعب اللقاء".

ماذا عن التشكيل الأنسب؟

"الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وفي الهجوم والتر بواليا".

"وسط الملعب هو محور اللعب وعليه أدوار مضاعفة".

هل يمكن علاج إهدار الفرص؟

"لا شيء سوى شخصية اللاعب والتدريب المستمر، يجب أن يقوم اللاعب بتنفيذ اللعبة بمعدلات كبيرة حتى يتقنها، الكرة التي يسجلها محمد صلاح أو ساديو ماني تدرب عليها ما لا يقل عن 60 مرة مثلا، ولكن في النهاية هناك فرص تضيع، تلك هي كرة القدم".

الأهلي يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب الثاني، وفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المريخ في قاع المجموعة برصيد نقطة.