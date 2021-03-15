منتخب كينيا يستعد لـ مصر بانتصار ودي جديد

الإثنين، 15 مارس 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - كينيا

انتصر المنتخب الكيني على نظيره التنزاني بهدفين لهدف في مباراة ودية جمعتهما يوم الإثنين.

ويستعد منتخب كينيا لاستضافة نظيره المصري الأسبوع القادم ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وسجل إريك كابايتو هدف المباراة الأول لكينيا في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أيوبو ليانجا لتنزانيا في الدقيقة 38.

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وأحرز عبد الله حسن هدف الفوز لمنافس منتخب مصر في الدقيقة 58.

وكان المنتخب الكيني قد انتصر على منتخب جنوب السودان بهدف في ودية أخرى قبل يومين.

فيما يلعب الفراعنة ضد كينيا دون خوض أي مباريات ودية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

فيما يتواجد المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطة.

كينيا تنزانيا مصر
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