قائمة الزمالك – دون مروان أو المثلوثي أو عواد.. عودة شيكابالا وعبد الشافي ضد الترجي

الإثنين، 15 مارس 2021 - 15:43

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - الزمالك

لم يضم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مهاجمه مروان حمدي في قائمته الأولى كمدرب عائد للزمالك، لمباراة الترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة المستبعدين ضمت أيضا حمزة المثلوثي للإصابة، وأحمد فتوح للإيقاف، ومحمد أشرف "روقا" ومحمد عبد السلام ومحمد عواد.

ولكن شهدت القائمة عودة كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الشافي.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي .

خط الهجوم: حميد أحداد - أسامة فيصل - حسام أشرف

ويواجه الزمالك الترجي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مساء غد الثلاثاء.

وكان الترجي قد فاز على الأبيض في الجولة الثالثة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.

الزمالك الترجي في إفريقيا
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