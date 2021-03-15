سولشاير: سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب

الإثنين، 15 مارس 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يتمنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استعادة 5 لاعبين مصابين في لقاء ميلان المرتقب الخميس المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على ميلان في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن يعود الخماسي المصاب في مواجهة ميلان".

أخبار متعلقة
"امسح الكود لتعرف لاعبينا".. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لتوقف مارس الدولي بطريقة رائعة حارس يوفنتوس: سننافس على لقب الدوري حتى النهاية.. والانتقادات لا تزعجني قائمة برشلونة – عودة أراوخو واستمرار غياب بيكيه ضد ويسكا شاكيري: قدمي اليسرى أفضل من قدم صلاح؟ لا أحب قول ذلك

وأضاف "من المفترض أن يعود دافيد دي خيا ودوني فان دي بيك وإدينسون كافاني وبول بوجبا وأنتوني مارسيال".

وواصل "سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب".

الخماسي غاب عن انتصار الشياطين الحمر على وست هام يونايتد بهدف يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وغاب فان دي بيك عن غالبية مباريات الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية، بينما لعب بوجبا آخر مرة في التعادل 3-3 مع إيفرتون في 6 فبراير، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما غاب كافاني عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة بسيطة وأجبر مارسيال على الخروج للإصابة بين الشوطين في مباراة الذهاب ضد ميلان.

فيما سافر دي خيا إلى إسبانيا من أجل ولادة طفلته الأولى، مما أدى إلى ابتعاده عن بعض المباريات بسبب ضرورة الخضوع لفحوصات فيروس كورونا بعد اتباع البروتوكولات المطلوبة منذ عودته إلى إنجلترا.

عودة الخماسي ستعني بقاء فيل جونز وخوان ماتا فقط في قائمة المصابين الخاصة بمانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
كيلليني: فترة التوقف الدولي ستفيد يوفنتوس إلى أقصى حد دقيقة | الدوري الإيطالي
ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هازارد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر زيدان: الإجابة عن 4 أسئلة بخصوص هازارد.. ولا يجب أن نلتفت لنتيجة مباراة الذهاب 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر بنزيمة: كرة القدم ليست أهدافا فقط.. وإن كانت هناك فرصة لانضمام هالاند فليأتي 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سرقات منازل اللاعبين.. ما بين تحذيرات متكررة وأزمة دائمة 44 دقيقة | أوروبا
سولشاير: سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – رئيس النادي يوجه رسالة للاعبين.. والطويل مدربا للحراس أمام الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
"امسح الكود لتعرف لاعبينا".. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لتوقف مارس الدولي بطريقة رائعة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك