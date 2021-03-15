سولشاير: سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب

يتمنى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد استعادة 5 لاعبين مصابين في لقاء ميلان المرتقب الخميس المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على ميلان في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل في الذهاب 1-1.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن يعود الخماسي المصاب في مواجهة ميلان".

وأضاف "من المفترض أن يعود دافيد دي خيا ودوني فان دي بيك وإدينسون كافاني وبول بوجبا وأنتوني مارسيال".

وواصل "سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب".

الخماسي غاب عن انتصار الشياطين الحمر على وست هام يونايتد بهدف يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وغاب فان دي بيك عن غالبية مباريات الشهر الماضي بسبب إصابة عضلية، بينما لعب بوجبا آخر مرة في التعادل 3-3 مع إيفرتون في 6 فبراير، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما غاب كافاني عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابة بسيطة وأجبر مارسيال على الخروج للإصابة بين الشوطين في مباراة الذهاب ضد ميلان.

فيما سافر دي خيا إلى إسبانيا من أجل ولادة طفلته الأولى، مما أدى إلى ابتعاده عن بعض المباريات بسبب ضرورة الخضوع لفحوصات فيروس كورونا بعد اتباع البروتوكولات المطلوبة منذ عودته إلى إنجلترا.

عودة الخماسي ستعني بقاء فيل جونز وخوان ماتا فقط في قائمة المصابين الخاصة بمانشستر يونايتد.