مران الزمالك – رئيس النادي يوجه رسالة للاعبين.. والطويل مدربا للحراس أمام الترجي

الإثنين، 15 مارس 2021 - 14:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

زار اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، مران الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، وأكد رئيس الزمالك للاعبين ثقته الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي، وحصد النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير النادي.

وتقرر رسميا كذلك، أن يتولى أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003، مهمة تدريب حراس الفريق في لقاء الترجي التونسي.

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وحرص الطويل على عقد جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل ومحمد عواد لتحفيزهم قبل انطلاق المران، والتأكيد على الثقة الكاملة في إمكانياتهم الفنية.

وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني، جلسة مع قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، للاطمئنان على جاهزيته وكل اللاعبين للمواجهة المرتقبة.

وعقد الفرنسي جلسة خاصة مع جهازه المعاون، قبيل انطلاق المران الختامي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وشرح كارتيرون لمعاونيه خلال الجلسة برنامج الفريق في مران اليوم والجمل الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها في التدريب.

وخاض حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم، على هامش المران الجماعي، ما يعني صعوبة لحاقه بالمواجهة.

ويعاني المثلوثي من الإصابة في الكاحل، تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويواجه الزمالك الترجي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مساء غد الثلاثاء.

وكان الترجي قد فاز على الأبيض في الجولة الثالثة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.

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