سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الإثنين، 15 مارس 2021 - 14:02

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فيتا كلوب في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية ظهر غد الثلاثاء.

وتعادل الأهلي في الجولة الثالثة ضد فيتا كلوب في القاهرة 2-2.

أخبار متعلقة
مؤتمر الشناوي: ما حدث ضد فيتا لا يتكرر كثيرا.. اتفقنا على التحلي بشخصية الأهلي رئيس فيتا كلوب لجمهور فريقها: لا تنشغلوا بالشائعات.. استمروا في حجز التذاكر ضد الأهلي الأهلي: أتينا للكونغو الديمقراطية من أجل الفوز.. وثلاثي الفريق جاهز

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

فيتا كلوب الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
"امسح الكود لتعرف لاعبينا".. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا لتوقف مارس الدولي بطريقة رائعة 5 دقيقة | أوروبا
سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس يوفنتوس: سننافس على لقب الدوري حتى النهاية.. والانتقادات لا تزعجني 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة الترجي 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة برشلونة – عودة أراوخو واستمرار غياب بيكيه ضد ويسكا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى ضد قرار حل مجلس إدارة الزمالك 44 دقيقة | مصر
أيام هازارد السعيدة معدودة.. غياب نجم ريال مدريد عن التدريبات الجماعية ساعة | أوروبا
مؤتمر الشناوي: ما حدث ضد فيتا لا يتكرر كثيرا.. اتفقنا على التحلي بشخصية الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك