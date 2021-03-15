سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية مسحة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فيتا كلوب في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية ظهر غد الثلاثاء.

وتعادل الأهلي في الجولة الثالثة ضد فيتا كلوب في القاهرة 2-2.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.