سلبية مسحة الزمالك قبل مواجهة الترجي

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك سلبية مسحة فريقه، والجهاز الفني، قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك الترجي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مساء غد الثلاثاء.

وكان الترجي قد فاز على الأبيض في الجولة الثالثة 3-1.

وحصد الزمالك نقطتين من تعادلين أمام ضيفه مولودية الجزائر في الجولة الأولى ومضيفه تونجيث في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني و5 نقاط عن الترجي المتصدر.