أيام هازارد السعيدة معدودة.. غياب نجم ريال مدريد عن التدريبات الجماعية

يبدو أن أيام إدين هازارد السعيدة في ريال مدريد لا تستمر طويلا، فالنجم البلجيكي غاب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم الاثنين قبل يوم واحد من مواجهة أتالانتا.

ولم يشارك هازارد في تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل يوم واحد من مواجهة أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، لم يعلن ريال مدريد عن سبب غياب صاحب الـ30 عاما عن التدريبات.

ويأتي غياب هازارد عن التدريبات، رغم مشاركته مؤخرا لمدة 15 دقيقة في الفوز على إلتشي في الليجا يوم السبت الماضي بعد أكثر من شهر من الغياب عن ريال مدريد بسبب إصابة عضلية.

ولاتزال مشاكل هازارد في ريال مدريد بسبب الإصابات مستمرة، حيث لم يشارك سوى في 14 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

وكان ريال مدريد فاز على أتالانتا في مباراة الذهاب في بيرجامو بهدف فيرلاند ميندي.