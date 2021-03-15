مؤتمر الشناوي: ما حدث ضد فيتا لا يتكرر كثيرا.. اتفقنا على التحلي بشخصية الأهلي

الإثنين، 15 مارس 2021 - 13:15

كتب : حسام نور الدين

مؤتمر الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب - بيتسو موسيماني - محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، أن فريقه قادر على الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سافرنا إلى الكونغو الديمقراطية لتحقيق الفوز. نملك جميع الأسلحة التي تؤهلنا لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري الذي لا حدود له".

وأردف "الأهلي قدم مباراة قوية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة والتي شهدت سيطرة ميدانية فوق أرض الملعب، لكن في النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما".

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وأكمل "ما حدث أمام فيتا كلوب في مباراة القاهرة لا يتكرر كثيرا لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها".

وأتبع "رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلي قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم. وفي الموسم الماضي انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال؛ من أجل التأهل ثم نجحنا في تحقيق اللقب".

وشدد قائد الأهلي على أن لاعبي الفريق "على قدر المسئولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح".

وأتم الشناوي "تحدثنا كلاعبين سويا، واتفقنا جميعا على التحلي بشخصية الأهلي وروح الفريق الواحد؛ من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد".

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الأهلي فيتا كلوب محمد الشناوي في إفريقيا
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