شاكيري: قدمي اليسرى أفضل من قدم صلاح؟ لا أحب قول ذلك

علق جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول على وصف زميله أندي روبرتسون له بأنه صاحب أفضل قدم يسرى في صفوف الحمر.

كان روبرتسون مدافع ليفربول قد قال إن شاكيري لديه أفضل قدم يسرى في تشكيل ليفربول متفوقًا حتى على محمد صلاح هداف الفريق.

وقال شاكيري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمي اليسرى ليست سيئة لأكون صادقًا".

وأضاف "لقد أظهرت ذلك في التدريبات من خلال الركلات الحرة أو عندما أسجل من ركلة ركنية. ربما لهذا السبب يقولون إنني الأفضل".

وأردف "لكن لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، لذلك لا أحب أن أقول إنني الأفضل".

وظهر الدولي السويسري في 18 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات هذا الموسم، سجل هدفا وصنع 4.

بينما لعب النجم المصري 39 مباراة هذا الموسم، سجل 25 هدفا وصنع 4.

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مساء يوم الإثنين.