مؤتمر موسيماني: لا بديل عن الفوز ضد فيتا.. لا حديث عن الأعذار

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أنه لا بديل عن الفوز أمام فريقه حينما يواجه فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة "الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب. لدينا هدف واضح هو العودة للقاهرة بـ 3 نقاط".

وأوضح "الأهلي قدم مباراة جيدة للغاية في القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التي أحيانا ما تأتي بنتائج عكس سير المباريات".

وأردف "كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية 2-2 بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص".

وأتبع "نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو الديمقراطية من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماساً وإصراراً على الفوز".

وأستشهد موسيماني بما حدث في الموسم الماضي للتأكيد على قدرة الأهلي على التأهل للدور التالي، قائلاً: "في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا تأهل الاهلي لربع نهائي البطولة في آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة في النهاية".

وأردف "الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنني أعمل دائما على تجهيز أي 11 لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون".

وشدد "لن أدفع بأي لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات".

وأتم "نعمل على أدق التفاصيل لتحقيق الفوز".

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.