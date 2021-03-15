ذا أثليتك تشرح.. سبب عقوبة أوباميانج "التأديبية"

اتخذ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قرارا باستبعاد بيير إيمريك أوباميانج من مباراة توتنام بعد أن كان سيبدأ المباراة لأسباب تأديبية، وشبكة "ذا أثليتك" كشفت أبعاد وأسباب القرار.

أوباميانج قائد أرسنال كان من المفترض أن يبدأ المواجهة، لكن تم استبعاده بعد وصوله متأخرا وخرق بروتوكول الفريق.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يرتكب خلالها أوباميانج مثل هذا الخطأ، إذ أنه تعرض لعقوبة تأديبية بسبب تغيبه عن فحص كوفيد 19 قبل رحلة للفريق لمباراة في الدوري الأوروبي.

كما تم تذكير اللاعب بمسؤولياته بواسطة النادي بعدما خرق قواعد كوفيد 19 بعمل وشم.

أرتيتا مدرب الفريق يرى أن قائد فريقه يجب أن يمثل نموذجا إيجابيا لزملائه في الفريق، وبالتالي لم يترك لمدربه أي خيار سوى هذا العقاب.

المدرب الإسباني نفسه تحدث حول الأمر عقب المباراة قائلا: "رسمنا خطا في هذه المرحلة، الآن لنواصل التحرك مجددا، نعلم أهمية أوباميانج لنا وللنادي، تم التعامل مع الأمر".

وأشار تقرير "ذا أثليتك" إلى أنه في هذه المرحلة لم يكن معروفا إذا ما أدرك أرتيتا لمعلومة أن أوباميانج قد تجاهل الإحماء أو حصل على إذن بالرحيل.

وعند سؤال أرتيتا عما إذا كان أوباميانج قد تقبل عقوبته قال: "آمل أنه فعل".

التقرير كشف عن أن أوباميانج لم يتوقف للتفاعل مع الجماهير التي وصلت إلى ملعب الإمارات للاحتفال بالفوز في الدربي، وسارع بالرحيل.

واختتم التقرير بـ"أسلوب إدارة أرتيتا يعتمد على الكفاءة والسلطة في آن واحد، والمدرب غير راغب في التضحية بأحدهما في سبيل الحفاظ على الآخر، هذا النهج جذب الانتقادات والتصفيق على حد سواء، في نهاية المطاف، نجاح ثورته الثقافية سيتحدد وفقا للنتائج، في هذا الصدد، كان يوما جيدا لأسنال بأن فاز ضد توتنام".

القرار التأديبي لأوباميانج يأتي رغم تألق أوباميانج مؤخرا، وتسجيله هدفين ضد بنفيكا في دور الـ 32 للدوري الأوروبي، وهدفا ضد بيرنلي في آخر مباريات الفريق في الدوري.

وسجل أوبا 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري بـ 38 نقطة من 27 مباراة.