بيرلو: رد فعل رونالدو على توديع دوري أبطال أوروبا كان كالأبطال

أسهب أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس في الإشادة بلاعبه كريستيانو رونالدو بعدما قاد الفريق لإسقاط كالياري في الدوري الإيطالي.

وقاد رونالدو يوفنتوس إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي للاستفاقة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، حين تغلب خارج ملعبه على كالياري 3-1 ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان رونالدو غاضبا مثل باقي الفريق لأن إقصائنا أدى إلى حزن المجموعة بأكملها. لقد كان رد فعله كبطل حقيقي بثلاثية".

وأضاف "لعبنا بشكل مثالي وكان من المهم بداية اللقاء بشكل صحيح بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "عندما تقدمنا 3-0، افتقرنا إلى القليل من الطاقة من الناحيتين الجسدية والعقلية، ولكن نتيجة المباراة لم تكن في خطر".

وواصل "علينا الآن أن نبدأ مهمتنا وأن نفكر في أنفسنا فقط ونحاول الفوز في كل مباراة".

تحدث عن لاعبه دانيلو الذي وصفه بأنه "لاعب ذكي وقادر على اللعب أينما كان على أرض الملعب. لقد جربناه في خط الوسط وكنا على يقين من قدرته على الأداء".

وأتم "أما ديان كولوسيفسكي فلديه القدرة على إحداث تأثير في لعبنا وأعتقد أنه سيكون قادرًا على اللعب في المنتصف في المستقبل".

وسجل كريستيانو رونالدو أهداف يوفنتوس الثلاثة في "هاتريك" مثالي بالقدم اليمنى واليسرى والرأس في الدقائق 10 و25 و32، بينما سجل جيوفاني سيميوني هدف كالياري الوحيد في الدقيقة 61.

وسجل رونالدو بذلك ثاني أسرع هاتريك في مسيرته بعد ثلاثيته في شباك اسبانيول في أول 20 دقيقة عام 2015.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر وله مباراة مؤجلة أمام نابولي.

وبذلك يكون يوفنتوس قد حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري فبعد التعادل أمام فيرونا فاز على سبيزيا ولاتسيو وكالياري.

ويلعب يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بينيفينتو ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الإيطالي على قمة ترتيب الهدافين.

ويلاحق رونالدو على صدارة الهدافين، روميلو لوكاكو مهاجم إنتر برصيد 19 هدفا بعد تسجيل هدف في فوز فريقه على تورينو.

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