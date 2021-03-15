كلوب: سنلعب بكل قوة ضد أي خصم تضعه قرعة دوري الأبطال في طريقنا

الإثنين، 15 مارس 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ساديو ماني الثاني في لايبزج

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيلعب بكل قوة ضد أي خصم يلاقيه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن فريقه يعاني في الدوري الإنجليزي.

ليفربول الذي يتواجد في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي عبر عقبة لايبزيج وينتظر معرفة منافسه في ربع النهائي حين تقام القرعة خلال أيام.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في الوقت الحالي، أنا أفكر فقط في مباراة ولفرهامبتون، وأتمنى أن نستفيد من الإيجابيات التي خرجنا بها من مباراة لايبزيج".

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وأضاف "لقد تأهلنا إلى دور الثمانية، وهذا يعني أن المهمة باتت أصعب لأنه لم يتبق سوى سبعة فرق أخرى قوية للغاية".

وتابع "بعض الفرق حسمت تأهلها بالفعل، والبعض الآخر قريبين من التأهل، ولكن في جميع الأحوال لن تكون هناك مواجهة سهلة".

وواصل "من جانبنا، سنلعب بكل قوة ضد أي خصم تضعه القرعة في طريقنا، ولكن هذا لن يحدث قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن".

وأتم المدرب الألماني "سيكون لدينا الوقت الكافي للاستعداد".

ليفربول يورجن كلوب
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