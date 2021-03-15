كلوب: سنلعب بكل قوة ضد أي خصم تضعه قرعة دوري الأبطال في طريقنا

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيلعب بكل قوة ضد أي خصم يلاقيه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن فريقه يعاني في الدوري الإنجليزي.

ليفربول الذي يتواجد في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي عبر عقبة لايبزيج وينتظر معرفة منافسه في ربع النهائي حين تقام القرعة خلال أيام.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في الوقت الحالي، أنا أفكر فقط في مباراة ولفرهامبتون، وأتمنى أن نستفيد من الإيجابيات التي خرجنا بها من مباراة لايبزيج".

وأضاف "لقد تأهلنا إلى دور الثمانية، وهذا يعني أن المهمة باتت أصعب لأنه لم يتبق سوى سبعة فرق أخرى قوية للغاية".

وتابع "بعض الفرق حسمت تأهلها بالفعل، والبعض الآخر قريبين من التأهل، ولكن في جميع الأحوال لن تكون هناك مواجهة سهلة".

وواصل "من جانبنا، سنلعب بكل قوة ضد أي خصم تضعه القرعة في طريقنا، ولكن هذا لن يحدث قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن".

وأتم المدرب الألماني "سيكون لدينا الوقت الكافي للاستعداد".