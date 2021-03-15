الأهلي: أتينا للكونغو الديمقراطية من أجل الفوز.. وثلاثي الفريق جاهز

الإثنين، 15 مارس 2021 - 11:26

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على جاهزية الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب غدا الثلاثاء، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "هناك حالة من التركيز والجدية في بعثة الفريق من أجل تحقيق الفوز".

وأكد مدير الكرة على أن "الأهلي سافر إلى الكونغو الديمقراطية رافعا شعارا واحدا هو الفوز فقط. لدينا ثقة كاملة في خبرات لاعبي الفريق وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات، والمواقف الصعبة".

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وتابع: "لدينا ثقة كاملة في لاعبينا ونرغب في العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاث؛ من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي، والكل يجتهد ويبذل أقصى ما لديه؛ من أجل تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي على أرضه، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي جاهزية ثلاثي الفريق طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية، ومحمد هاني لمواجهة فيتا كلوب.

وكان طاهر محمد طاهر قد عانى من التواء بسيط في الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، بينما تعرض محمد هاني لكدمة أسفل الحاجب في مران أمس، استدعت بعض الغرز التجميلية.

وقال أبو عبلة إن الثنائي؛ طاهر والسولية، خاض برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية وجاهزان طبيا لمواجهة فيتا كلوب غدا، وسينتظمان في مران اليوم.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن محمد هاني سيشارك هو الآخر في مران اليوم بشكل طبيعي، ولن تؤثر الغرز التجميلية التي خضع لها أمس على تواجده في مران اليوم أو مشاركته في مباراة الغد، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويؤدي الفريق مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو الديمقراطية، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وتتحرك حافلة فريق الأهلي من فندق الإقامة في الواحدة والنصف بتوقيت الكونغو؛ لخوض مرانه الثاني على ملعب الشهداء، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي تنص على أحقية الفريق الضيف في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة.

فيتا كلوب الأهلي في إفريقيا
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