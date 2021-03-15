تبديل موعد مران بيراميدز على ملعب تنزانيا الوطني

يخوض بيراميدز مرانه الرئيسي على استاد تنزانيا الوطني في الرابعة من مساء اليوم الإثنين، بدلا من غد الثلاثاء، كما تنص اللائحة، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة، يوم الثلاثاء، ولكنه تقرر إقامته اليوم، الاثنين، في ظل انشغال استاد تنزانيا الوطني غدا بمباراة تجمع بين سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

وسيكون مران بيراميدز في الرابعة عصر اليوم بالملعب الرئيسي في حين يختتم تدريباته بأحد الملاعب القريبة يوم الثلاثاء.

ويستعد بيراميدز للقاء الأربعاء أمام نامونجو والذي يجري في الثالثة عصرا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز في مباراته الأولى على نكانا الزامبي 3-0، فيما خسر نامونجو من الرجاء المغربي 1-0.