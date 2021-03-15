تبديل موعد مران بيراميدز على ملعب تنزانيا الوطني

الإثنين، 15 مارس 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

بيراميدز

يخوض بيراميدز مرانه الرئيسي على استاد تنزانيا الوطني في الرابعة من مساء اليوم الإثنين، بدلا من غد الثلاثاء، كما تنص اللائحة، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة، يوم الثلاثاء، ولكنه تقرر إقامته اليوم، الاثنين، في ظل انشغال استاد تنزانيا الوطني غدا بمباراة تجمع بين سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

وسيكون مران بيراميدز في الرابعة عصر اليوم بالملعب الرئيسي في حين يختتم تدريباته بأحد الملاعب القريبة يوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة
بعثة بيراميدز تصل إلى تنزانيا قائمة بيراميدز – غياب دييجو رولان والسعيد امام نومونجو تجنب مفاجآت الكأس بحضور نادر للشناوي.. بيراميدز يفوز على العبور ويتأهل لدور الـ16

ويستعد بيراميدز للقاء الأربعاء أمام نامونجو والذي يجري في الثالثة عصرا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز في مباراته الأولى على نكانا الزامبي 3-0، فيما خسر نامونجو من الرجاء المغربي 1-0.

بيراميدز نامونجو في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: رد فعل رونالدو على توديع دوري أبطال أوروبا كان كالأبطال 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
حمادة صدقي يكشف كواليس عدم إتمام تعاقده مع الهلال السوداني: شيء غير طبيعي حدث ساعة | الدوري المصري
كلوب: سنلعب بكل قوة ضد أي خصم تضعه قرعة دوري الأبطال في طريقنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
رئيس فيتا كلوب لجمهور فريقها: لا تنشغلوا بالشائعات.. استمروا في حجز التذاكر ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي: أتينا للكونغو الديمقراطية من أجل الفوز.. وثلاثي الفريق جاهز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تبديل موعد مران بيراميدز على ملعب تنزانيا الوطني ساعة | الكونفدرالية
اتحاد اليد لـ في الجول: الجدول المنتشر لمجموعة مصر في أولمبياد طوكيو غير صحيح ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الإثنين 15 مارس 2021.. ولفرهامبتون ضد ليفربول والبنك الأهلي يواجه الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ
قد ينال إعجابك