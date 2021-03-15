راديو مونت كارلو: منزل دي ماريا يتعرض لعملية سطو عنيفة في وجود أسرته

الإثنين، 15 مارس 2021 - 01:02

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

تعرّض منزل آنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان لعملية سطو خلال مشاركته في المباراة أمام نانت مساء الأحد.

أنخل دي ماريا

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان خسر بشكل مفاجئ في ملعب حديقة الأمراء أمام ضيفه نانت بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة شهدت إخراج دي ماريا بعد مرور ساعة لأسباب شخصية طارئة.

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن منزل دي ماريا تعرض لعملية سطو عنيفة جدا في حضور عائلته وأطفاله.

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الإذاعة الفرنسية العريقة ذكرت أن منزل والدي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان قد تعرض للسطو أيضا خلال المباراة.

بوكيتينو وليوناردو تلقيا النبأ بين الشوطين وفقا للتقرير، وتم إخبار لاعبي سان جيرمان بنهاية المباراة، باستثناء دي ماريا الذي تم استبداله وإخباره سريعا لخطورة الوضع الخاص به.

وصرّح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بعد اللقاء: "هناك مواقف بعيدة عن كرة القدم قد تفسّر ما حدث في الشوط الثاني، هذا ليس عذرا للخسارة ولكنه تسبب في انخفاض طاقة الفريق. بين الشوطين اضطررنا للتحدث عن أمور غير كرة القدم".

الخبر في طور التحديث بانتظار مزيد من التفاصيل حول الواقعة...

دي ماريا باريس سان جيرمان في فرنسا الدوري الفرنسي
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