ماذا يحدث في باريس؟ سان جيرمان يسقط أمام نانت ودي ماريا يُستبدل لأسباب شخصية طارئة

الإثنين، 15 مارس 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - باريس سان جيرمان - نانت

خسر باريس سان جيرمان أمام ضيفه نانت بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب حديقة الأمراء بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان تقدّم في النتيجة بالدقيقة 42 عن طريق الألماني يوليان دراكسلر.

لكن نانت قلب المباراة في الشوط الثاني وسجّل مرتين بواسطة راندال كولو مواني بالدقيقة 59، وموسيس سيمون بالدقيقة 71.

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ليتجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر الذي تعثر بالتعادل أمام موناكو مساء السبت.

فيما رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة في المركز 18 وأنعش حظوظه في تجنب الهبوط تحت قيادة أنطوان كومبواريه المدير الفني الأسبق لـ سان جيرمان.

ويعد هذا الفوز هو الثاني فقط لـ نانت في آخر 21 مباراة خاضها هذا الموسم.

وتمكّن نانت من الفوز على باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء لأول مرة منذ نوفمبر 2002، يومها كان ماوريسيو بوكيتينو لاعبا في الفريق العاصمي، ودخل رونالدينيو بديلا في الشوط الثاني.

دي ماريا

وصحيح أن خسارة باريس سان جيرمان نبأ كفيل بتصدر أغلفة الصحف في فرنسا، لكن ذلك لم يكن أغرب ما حدث في اللقاء.

بعد مرور ساعة تقريبا من المباراة، ظهر ليوناردو المدير الرياضي لـ سان جيرمان بشكل مفاجئة في المنطقة العلوية لدكة بدلاء باريس سان جيرمان، وأخبر بوكيتينيو بشيء.

البرازيلي ظهر في تواصل عبر الهاتف مع طرف ثالث، تزامن ذلك مع استبدال بوكيتينو لـ آنخل دي ماريا.

المشهد ازداد غرابة عندما دخل بوكيتينو إلى غرفة خلع الملابس رفقة دي ماريا وظهر يهمس في أذنه بشيء ما، قبل أن يعود للملعب وحده بعدها.

إذاعة مونت كارلو الفرنسي أزالت بعضا من الغموض عن الواقعة، وقالت إن بوكيتينو اضطر لاستبدال دي ماريا بسبب مشكلة شخصية خطيرة تخص اللاعب.

باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي في فرنسا
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