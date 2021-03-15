في الجول يكشف - البرنامج الكامل لعلاج معلول.. "ليزر وأكسجين مضغوط وبخار بارد"

سافر علي معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس إلى بلاده لبدء مرحلة العلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وتعرض معلول للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، قبل أن تتجدد إصابته مرة أخرى قبل عدة أيام.

ليبدأ الظهير الأيسر رحلة جديد من العلاج للتعافي من الإصابة والتي تصل إلى شهر.

وتواصل FilGoal.com مع سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لمعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له علي معلول للتعافي من إصابته.

وكشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس لـFilGoal.com البرنامج بالكامل الذي سيسر عليه معلول حتى يعود للملاعب مرة أخرى.

وسيكون البرنامج التأهيلي لمعلول كالآتي:

1- يبدأ علي معلول البرنامج العلاجي له ببعض حصص المشي والجري الخفيف على المشاية الكهربائية.

2- ينتقل إلى المرحلة الثانية من العلاج وهي العلاج بواسطة الأكسجين المضغوط، وهو الذي يساعد في التئام الجروح ونمو الخلايا العضلية بشكل أسرع.

3- بعدها يبدأ معلول مرحلة العلاج بجهاز الاستشفاء بالبخار البارد، ويساعد هذا الجهاز على استعادة العضلات قوتها بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية من خلال درجات الحرارة المنفضة للغاية.

4- المرحلة الرابعة الذي سيخضع لها معلول ستكون العلاج بالليزر وهو الذي يساعد بقوة على تخفيف آلام التمزق العضلي.

5- ينتقل بعدها معلول إلى مرحلة التأهيل في الملعب بشكل تدريجي في بداية الأسبوع الثاني من العلاج.

6- ويستمر في التأهيل لمدة أسبوع، ومع بداية الأسبوع الثالث يبدأ التدريبات بالكرة بشكل تدريجي. حتى يتعافى تماما من الإصابة ويصبح جاهز للمشاركة مع الأهلي.