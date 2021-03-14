تقرير يوناني: كوكا أصيب بشد عضلي وحضوره أمام أرسنال غير وارد

تضاءلت حظوظ أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس، في الظهور أمام أرسنال مساء الخميس المقبل.

كوكا خرج مصابا في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام لاريسا بالدوري اليوناني مساء الأحد، بعد دقائق من تسجيله هدف التقدم من ركلة جزاء.

وذكرت إذاعة bwinSPORT FM 94.6 اليونانية أن كوكا أصيب بشد في القدم اليمنى، واضطر لمغادرة الملعب.

وأوضح التقرير أن حالة كوكا تدعو للقلق وأن حضوره أمام أرسنال يوم الخميس بإياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي غير وارد.

ومن المنتظر أن يخضع كوكا لفحوص طبية دقيقة للكشف عن درجة إصابته وإمكانية لحاقه بمعسكر منتخب مصر بعد أسبوع.

المهاجم الدولي المصري تحصّل على ركلة جزاء ونفذها بنجاح في الدقيقة 33 ليسجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

لكن كوكا غادر الملعب مصابا في الدقيقة 37 وترك مكانه لـ جيورجاس ماسوراس.

وتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لتجمع مارس المقبل.

وتلعب مصر مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القُمر يومي 25 و29 مارس.

وابتعد كوكا لفترة طويلة هذا الموسم بعد التقاطه عدوى فيروس كورونا في نهاية معسكر منتخب مصر بشهر نوفمبر الماضي، مما تسبب في غيابه حتى العام الجديد.

ورفع كوكا رصيده إلى 12 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم في 28 مباراة خاضها مع أولمبياكوس.

ويلعب أولمبياكوس أمام أرسنال يوم الخميس المقبل في إياب ثُمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الخسارة ذهابا 1-3 على ملعبه.