كوكا يسجل ويخرج مصابا قبل أسبوع من التوقف الدولي

أصيب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس خلال مباراة فريقه أمام لاريسا في الدوري اليوناني.

المهاجم الدولي المصري تحصّل على ركلة جزاء ونفذها بنجاح في الدقيقة 33 ليسجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

لكن كوكا غادر الملعب مصابا في الدقيقة 37 وترك مكانه لـ جيورجاس ماسوراس.

وذكر موقع Olympiakosnews أن كوكا تعرض لإصابة عضلية كانت سببا في مغادرته مبكرا.

وتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لتجمع مارس المقبل.

وتلعب مصر مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القُمر يومي 25 و29 مارس.

وابتعد كوكا لفترة طويلة هذا الموسم بعد التقاطه عدوى فيروس كورونا في نهاية معسكر منتخب مصر بشهر نوفمبر الماضي، مما تسبب في غيابه حتى العام الجديد.

ورفع كوكا رصيده إلى 12 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم في 28 مباراة خاضها مع أولمبياكوس.

ويلعب أولمبياكوس أمام أرسنال يوم الخميس المقبل في إياب ثُمن نهائي الدوري الأوروبي بعد الخسارة ذهابا 1-3 على ملعبه.