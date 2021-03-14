بالنيران الصديقة.. يونايتد يواصل انتصاراته ويهزم وست هام

الأحد، 14 مارس 2021 - 23:13

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

واصل مانشستر يونايتد انتصاراته وحقق الفوز على وست هام يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وحقق يونايتد الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري، ثم ميلان الإيطالي في الدوري الأوروبي.

يونايتد رفع رصيده بعد الانتصار إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ونقطتين عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 48 في المركز الخامس.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق كريج داوسون مدافع وست هام بالخطأ في مرماه.

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين وكانت أخطر فرصة خلاله بتسديدة من ماسون جرينوود تصدى لها لوكاس فابيانسكي حارس وست هام ثم اصطدمت بالقائم وذهبت خارج الملعب.

وفي الشوط الثاني ظهر مانشستر أخطر على المرمى ونجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 53 عن طريق كريج داوسون مدافع وست هام بالخطأ في مرماه. بعد ركلة ركنية نفذها برونو فيرنانديز.

وكان برونو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعدما سدد كرة رائعة تصدى لها فابيانسكي أيضا.

وحاول وست هام يونايتد تسجيل التعادل بالاعتماد على الهجمات السريعة لكن الدقائق المتبقية مرت دون تغيير في النتيجة.

ليحقق مانشستر يونايتد فوزا هاما في صراع الوصافة المشتعل مع ليستر سيتي.

مانشستر يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي
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