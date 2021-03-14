بعثة بيراميدز تصل إلى تنزانيا

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا لخوض مباراة نامونجو في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ووصلت البعثة لمطار دار السلام على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة لراحة جميع أفرادها استعدادا للمباراة الهامة، قبل التوجه لفندق الإقامة.

ويعتلي بيراميدز صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي.

وفاز بيراميدز على العبور برباعية مقابل هدف أمس السبت، في دور الـ32 لكأس مصر.