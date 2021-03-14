مورينيو يفتح النار: ما حدث إهانة لركلات الجزاء.. ربما الحكم كان مرهقا

الأحد، 14 مارس 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، النار على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام أرسنال.

توتنام فرّط في تقدمه وخسر دربي شمال لندن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأبدى مورينيو اعتراضه على ركلة الجزاء التي سُجل منها هدف انتصار المدفعجية: "كنت بعيدا عن مكان حدوث ركلة الجزاء بحوالي 50 مترا، لكني شاهدت إعادتها مباشرةً على جهاز الآي باد".

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وتابع: "لو كان هناك شخص يمتلك رأيا مختلفا عن رأيي في ركلة الجزاء فيجب أن يكون أحد كبار مشجعي أرسنال من حاملي التذاكر الموسمية، شخص مماثل هو الوحيد الذي سأتقبل منه رأيا مختلفا".

وواصل: "من المؤسف أن الحكام لا يقومون بمقابلات بعد المباريات. لعبنا بشكل سيئ للغاية، نتيجة 1-1 لم تكن انعكاسا عادلا لما حدث الشوط الأول، لم نتمتع بالحدة ولم نضغط، لم نهاجم. لكن في الشوط الثاني امتلكنا مساحة للتطور وهو ما حدث. ثم يأتي السؤال، لكنه سؤال مستحيل لأنهما لا يتحدثان: سؤال لـ مايكل أوليفر وبول تيرني".

وأوضح: "اللاعبون والمدربون يشعرون بالإرهاق، وربما الحكام يشعرون بالإرهاق كذلك لإدارتهم مباريات عديدة منتصف الأسبوع".

وأضاف: "أنا غير محظوظ تماما مع مايكل أوليفر، سِجِل ركلات الجزاء التي احتسبها ضدي هائل مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام، لا يهم النادي الذي أدرّبه؛ أنا دائما غير محظوظ مع هذا الحكم المميز".

وعند سؤال مورينيو عن ركلة الجزاء خلال المؤتمر الصحفي أجاب: "لا أريد أن أطلق عليها ركلة جزاء، هذه إهانة لركلات الجزاء".

وشدد: "الشيء الوحيد الذي كان أسوأ من الشوط الأول الذي قدمناه، هو ركلة الجزاء".

وعلق على إصابة سون هيونج مين: "لا أدري إلى متى سيمتد غياب سون، الإصابات العضلية ليست سهلة، سون لاعب يتعافى سريعا، حدث ذلك بسبب تراكم المباريات، أرحته لـ 30 دقيقة المباراة الماضية، لكنه لعب 60 دقيقة".

وتقدم توتنام عن طريق رائعة إريك لاميلا في الدقيقة 32، وتعادل مارتن أوديجارد في الدقيقة 44.

وسجل ألكسندر لاكازيت هدف الانتصار لأرسنال في الدقيقة 64.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة 41 ليحتل المركز العاشر، بينما تحمد رصيد توتنام عند النقطة 45 في المركز السابع بـ28 مباراة لكل من الفريقين.

مورينيو توتنام في إنجلترا الدوري الإنجليزي
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