مورينيو يفتح النار: ما حدث إهانة لركلات الجزاء.. ربما الحكم كان مرهقا

فتح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، النار على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام أرسنال.

توتنام فرّط في تقدمه وخسر دربي شمال لندن بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأبدى مورينيو اعتراضه على ركلة الجزاء التي سُجل منها هدف انتصار المدفعجية: "كنت بعيدا عن مكان حدوث ركلة الجزاء بحوالي 50 مترا، لكني شاهدت إعادتها مباشرةً على جهاز الآي باد".

وتابع: "لو كان هناك شخص يمتلك رأيا مختلفا عن رأيي في ركلة الجزاء فيجب أن يكون أحد كبار مشجعي أرسنال من حاملي التذاكر الموسمية، شخص مماثل هو الوحيد الذي سأتقبل منه رأيا مختلفا".

🗣 "If someone has a different opinion it has to be one of the big Arsenal fans with the season ticket, it's the only one I would accept a different view." Jose Mourinho says the decision to award Arsenal a penalty was wrong and won't accept any other opinion pic.twitter.com/7QI1aLFyK4 — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2021

وواصل: "من المؤسف أن الحكام لا يقومون بمقابلات بعد المباريات. لعبنا بشكل سيئ للغاية، نتيجة 1-1 لم تكن انعكاسا عادلا لما حدث الشوط الأول، لم نتمتع بالحدة ولم نضغط، لم نهاجم. لكن في الشوط الثاني امتلكنا مساحة للتطور وهو ما حدث. ثم يأتي السؤال، لكنه سؤال مستحيل لأنهما لا يتحدثان: سؤال لـ مايكل أوليفر وبول تيرني".

وأوضح: "اللاعبون والمدربون يشعرون بالإرهاق، وربما الحكام يشعرون بالإرهاق كذلك لإدارتهم مباريات عديدة منتصف الأسبوع".

وأضاف: "أنا غير محظوظ تماما مع مايكل أوليفر، سِجِل ركلات الجزاء التي احتسبها ضدي هائل مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام، لا يهم النادي الذي أدرّبه؛ أنا دائما غير محظوظ مع هذا الحكم المميز".

🗣 "My record with him on penalties is astonishing with Chelsea, United & Tottenham. I'm very unlucky with such a good referee." Safe to say Jose Mourinho isn't the biggest fan of referee Michael Oliver 👀 pic.twitter.com/BeqZzYiVvw — Football Daily (@footballdaily) March 14, 2021

وعند سؤال مورينيو عن ركلة الجزاء خلال المؤتمر الصحفي أجاب: "لا أريد أن أطلق عليها ركلة جزاء، هذه إهانة لركلات الجزاء".

وشدد: "الشيء الوحيد الذي كان أسوأ من الشوط الأول الذي قدمناه، هو ركلة الجزاء".

وعلق على إصابة سون هيونج مين: "لا أدري إلى متى سيمتد غياب سون، الإصابات العضلية ليست سهلة، سون لاعب يتعافى سريعا، حدث ذلك بسبب تراكم المباريات، أرحته لـ 30 دقيقة المباراة الماضية، لكنه لعب 60 دقيقة".

وتقدم توتنام عن طريق رائعة إريك لاميلا في الدقيقة 32، وتعادل مارتن أوديجارد في الدقيقة 44.

وسجل ألكسندر لاكازيت هدف الانتصار لأرسنال في الدقيقة 64.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة 41 ليحتل المركز العاشر، بينما تحمد رصيد توتنام عند النقطة 45 في المركز السابع بـ28 مباراة لكل من الفريقين.