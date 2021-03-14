أرتيتا: أظهرنا شخصية أرسنال.. ولدينا جودة كروية مميزة

الأحد، 14 مارس 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بالفوز على توتنام مشيرا إلى أن فريقه أظهر شخصية قوية خلال المباراة.

وحول أرسنال تأخره وانتصر بنتيجة 2-1 على توتنام في المباراة التي أُقيمت بملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "الشيء المهم هو الطريقة التي فزنا بها".

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وشدد "أثبتنا أننا نمتلك جودة كروية مميزة".

وواصل "التأخر في النتيجة يجعلك تشعر بخيبة أمل، لكننا فزنا باللقاء وأظهرنا شخصية قوية".

وأضاف "لعبنا بشكل سيء خلال الدقائق العشرة الأخيرة ولم نتعامل مع الأمر بشكل جيد لكن علينا أن نتحسن في هذه الجزئية".

وتابع "لعبنا جيدا طوال المباراة وكان علينا أن نسجل الهدف الثالث".

وأتم "قمنا بالاستعداد بشكل جيد للمباراة، وأغلب عناصر الفريق قدموا أداءا جيدا والفضل يرجع للاعبين في الفوز بالمباراة".

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 41 ليحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 45 في المركز السابع.

أرسنال ميكيل أرتيتا
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