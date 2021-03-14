تشكيل مانشستر يونايتد - هندرسون يستمر في حراسة المرمى أمام وست هام

يستمر ظهور دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد في تشكيل فريقه الأساسي للمباراة الثانية على التوالي أمام وست هام يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الأساسي بسبب ظروف أسرية، ما جعل هندرسون يحرس مرمى الفريق في دربي مانشستر والفوز على مانشستر سيتي الجولة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دين هندرسون.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: فريد – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز.

الهجوم: دانييل جيمس – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة. بينما يأتي وست هام في المركز الخامس بـ48 نقطة.