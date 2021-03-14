مصدر بـ كاف لـ في الجول: نعمل على محورين بخصوص ملاعب دوري الأبطال.. نريد كامل البطولة بـ VAR

تعمل الإدارة الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على محورين لتطوير ملاعب الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، حسبما أوضح مصدر مسؤول داخل الاتحاد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نعمل على تطوير ملاعب الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بحيث تمتلك جميعها أضواء كاشفة وتُلعب المباريات ليلا".

وأردف "كذلك نريد الملاعب أن تكون جاهزة لاستضافة تقنيات حكم الفيديو المساعد VAR. نريد أن تكون البطولة المقبلة بأكملها مطبق بها VAR".

ويُطبق VAR في دوري أبطال إفريقيا بداية من نصف النهائي، وهو ما حدث في الموسم الماضي.

وانتخب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي مؤخرا رئيسا لـ كاف، وكان من أول قراراته تعيين السويسري ذو الأصول الكونغولية فيرون موسينجو أمينا عاما للاتحاد.