طبيب الأهلي: هاني يشارك في مران الإثنين وجاهز لمواجهة فيتا كلوب

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي عن مشاركة محمد هاني ظهير أيمن الفريق في مران غد الإثنين بصورة طبيعية.

وكان محمد هاني قد تعرض لإصابة بكدمة في أسفل الحاجب بعد احتكاك في مران اليوم على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وغادر هاني مران اليوم رفقة أحمد أبو عبلة لعمل غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأشار أبو عبلة لموقع الأهلي الرسمي إلى مشاركة هاني في مران الإثنين بصورة طبيعية وأن الإصابة لن تعيقه عن المشاركة أمام فيتا كلوب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكان الأهلي قد خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل عقد محاضرة فنية بفندق الإقامة ‏والتوجه إلى ملعب المباراة وخوض التدريب الأول للفريق في الكونغو.

ويتساوى الأهلي وفيتا كلوب في عدد النقاط ولكل منهما 4 نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

وتعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين لكل منهما.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط دون أي خسارة.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل.