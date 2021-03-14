انتهت - أرسنال (2) - (1) توتنام

الأحد، 14 مارس 2021 - 18:18

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - أرسنال - توتنام

يستضيف أرسنال نظيره توتنام على ملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.

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نهاية المباراة

ق88: النني يشارك على حساب لاكازيت

ق83: هاري كين يسجل ولكن التسلل يلغي الهدف

ق77: ويليان يحل بديلا لسميث رو

ق75: طرد إريك لاميلا

ق64: لاكازيت يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها على يسار لوريس

ق63: حكم الفيديو المساعد يؤكد وجود ركلة جزاء لأرسنال

ق62: ركلة جزاء لـ لاكازيت بعد عرقلة من سانشيز

ق61: خروج ندومبيلي ونزول ديلي آلي في صفوف توتنام

ق56: سيطرة من أرسنال على الكرة في وسط ملعب توتنام

ق46: خروج ساكا ونزول بيبي في صفوف أرسنال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: أوديجاااااارد والتعاااااادل

ق37: القائم الأيسر يتعاطف مع توتنام مجددا ويمنع تسديدة سيدريك من الدخول للمرمى

ق32: جووووووووول أول رائع من لاميلا

ق30: هدوء وسط حذر من الفريقين

ق23: تسديدة خارج المرمى من توماس بارتي

ق18: خروج سون للإصابة ونزول إريك لاميلا

ق18: توقف اللعب لإصابة سون

ق16: العارضة تمنع الأول لسميث رو وتتعاطف مع توتنام

ق14: تسديدة قوية من جرانيت تشاكا

ق5: سيطرة من أرسنال على مجريات اللقاء وسط تراجع من توتنام

بداية المباراة

أرسنال توتنام
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