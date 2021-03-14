انتهت - أرسنال (2) - (1) توتنام
الأحد، 14 مارس 2021 - 18:18
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال نظيره توتنام على ملعب الإمارات في الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمباراة.
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نهاية المباراة
ق88: النني يشارك على حساب لاكازيت
ق83: هاري كين يسجل ولكن التسلل يلغي الهدف
ق77: ويليان يحل بديلا لسميث رو
ق75: طرد إريك لاميلا
ق64: لاكازيت يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء سددها على يسار لوريس
ق63: حكم الفيديو المساعد يؤكد وجود ركلة جزاء لأرسنال
ق62: ركلة جزاء لـ لاكازيت بعد عرقلة من سانشيز
ق61: خروج ندومبيلي ونزول ديلي آلي في صفوف توتنام
ق56: سيطرة من أرسنال على الكرة في وسط ملعب توتنام
ق46: خروج ساكا ونزول بيبي في صفوف أرسنال
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: أوديجاااااارد والتعاااااادل
ق37: القائم الأيسر يتعاطف مع توتنام مجددا ويمنع تسديدة سيدريك من الدخول للمرمى
ق32: جووووووووول أول رائع من لاميلا
ق30: هدوء وسط حذر من الفريقين
ق23: تسديدة خارج المرمى من توماس بارتي
ق18: خروج سون للإصابة ونزول إريك لاميلا
ق18: توقف اللعب لإصابة سون
ق16: العارضة تمنع الأول لسميث رو وتتعاطف مع توتنام
ق14: تسديدة قوية من جرانيت تشاكا
ق5: سيطرة من أرسنال على مجريات اللقاء وسط تراجع من توتنام
بداية المباراة