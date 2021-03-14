إيهيناتشو يؤكد تفوق قارة إفريقيا في الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يضرب شيفيلد بخماسية

فاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 5-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب كينج باور في الجولة 28 للدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت توهج كليتشي إيهيناتشو الذي سجب 3 أهداف "هاتريك" خلال المباراة.

وافتتح إيهيناتشو أهداف اللقاء في الدقيقة 39، وأضاف أيوزي بيريز الهدف الثاني في الدقيقة 64، وعاد بعدها المهاجم النيجيري وسجل الثالث في الدقيقة 69.

واختتم إيهيناتشو أهدافه في الدقيقة 78 بتسجيله للهدف الرابع، قبل أن يُسجل إيثان أمبادو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80.

الانتصار رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 56 ليحتل المركز الثاني بعدما لعب 29 مباراة، ليتخطى مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة.

أما مانشستر سيتي فيتصدر الدوري برصيد 71 نقطة من 30 مباراة.

بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 14 ليقبع في المركز العشرين والأخير في الدوري.

"هاتريك" إيهيناتشو كان الأول له في الدوري الإنجليزي بعد 133 مباراة.

بهاتريك إيهيناتشو، أصبح أخر 3 لاعبين سجلوا ثلاثية في الدوري الإنجليزي من قارة إفريقيا، بعد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ضد بيرنلي وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال ضد ليدز يونايتد.

وصنع البديل مارك ألبرايتون هدفا خلال اللقاء، ليرفع رصيده من الأهداف التي صنعها بعد المشاركة في المباريات إلى 13 هدفا.

ويأتي ألبرايتون كثاني أفضل صانع ألعاب بديل بعد رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق وثيو والكوت لاعب أرسنال السابق وإيفرتون الحالي، حيث صنع الثنائي 14 هدفا.

أما جايمي فاردي فصنع هدفين، ليكون سادس لاعب في الدوري الإنجليزي يُسهم في 100 هدفا بعد تخطيه لعامه الـ30.

بينما بدأ بول هيكنبوتوم مسيرته التدريبية مع شيفيلد يونايتد بشكل سيء، بعدما أصبح ثالث مدرب في تاريخ الدوري يستقبل 5 أهداف أو أكثر في مباراته الأولى مع فريقه بعد ألان سميث مع كريستال بالاس عام 1994 حين خسر ضد ليفربول بنتيجة 6-1، وروبيرتو دي ماتيو مع وست بروميتش ألبيون حينما خسر من تشيلسي 6-0 عام 2010.

ويلعب ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الجولة المقبلة بينما يلعب شيفيلد يونايتد ضد ليدز يونايتد.