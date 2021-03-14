الأهلي يعلن جاهزية السولية وطاهر لمران الإثنين قبل مواجهة فيتا.. ومشاركة أيمن أشرف
الأحد، 14 مارس 2021 - 18:04
كتب : حسام نور الدين
أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائي الفريق، لاعب الوسط عمرو السولية، والجناح طاهر محمد طاهر، للمشاركة في مران الفريق الرئيسي غدا الإثنين قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.
طاهر محمد طاهر
النادي : الأهلي
وخاض الثنائي بحسب الموقع الرسمي للأهلي، برنامجا تأهيليا على هامش مران اليوم الأحد.
وعانى طاهر من التواء في الكاحل، أما السولية فعانى من إجهاد عام.
وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في مران اليوم الأحد.
وجاءت مشاركة أيمن أشرف بعد تعافيه من حالة الإجهاد التي كان يشكو منها قبل سفر بعثة الأهلي من القاهرة للكونغو الديمقراطية، التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.
ويواجه الأهلي فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في ملعب الشهداء، ظهر يوم الثلاثاء.
الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة.
ويحتاج الأهلي للفوز أو تفادي الخسارة على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل لربع النهائي.