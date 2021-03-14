الأهلي يعلن جاهزية السولية وطاهر لمران الإثنين قبل مواجهة فيتا.. ومشاركة أيمن أشرف

الأحد، 14 مارس 2021 - 18:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثنائي الفريق، لاعب الوسط عمرو السولية، والجناح طاهر محمد طاهر، للمشاركة في مران الفريق الرئيسي غدا الإثنين قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الثنائي بحسب الموقع الرسمي للأهلي، برنامجا تأهيليا على هامش مران اليوم الأحد.

وعانى طاهر من التواء في الكاحل، أما السولية فعانى من إجهاد عام.

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وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في مران اليوم الأحد.

وجاءت مشاركة أيمن أشرف بعد تعافيه من حالة الإجهاد التي كان يشكو منها قبل سفر بعثة الأهلي من القاهرة للكونغو الديمقراطية، التي أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري.

ويواجه الأهلي فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، في ملعب الشهداء، ظهر يوم الثلاثاء.

الأهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو تفادي الخسارة على الأقل للحفاظ على آماله في التأهل لربع النهائي.

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